أول رد من حماس بعد "الليلة المأساوية" في غزة

وذكرت الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة إن "مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل بعد أن أبلغت إسرائيل عن تكثيف الهجمات في غزة".

وذكرت الحركة أن "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات"، مضيفةً أن "نتنياهو وجيشه المهزوم لن يستطيعا من تحقيق أي إنجاز عسكري".واعتبرت الحركة أن "تصعيد العدو الصهيوني مجازره المروعة وحرب الإبادة الجماعية، في جنح الظلام، ضد بيوت الآمنين العزّل في قطاع غزّة، بشتى أنواع القصف الهمجي براً وبحراً وجواً، هو تعبير حقيقي عن فشله الذريع في تحقيق أهدافه العدوانية، والنّيل من مقاومتنا وأبطال القسّام الذين يتصدّون بكل قوّة وإرادة وبسالة لمحاولاته الفاشلة في اقتحام قطاع غزة".كذلك شددت على أن "تعمّد الاحتلال تكثيف قصفه بعد قطع الاتصالات والانترنت، وفي ظل دعم واشنطن وعواصم غربية، هي جريمة حرب متكاملة الأركان، وأضافت أن "تصعيد جيش العدو إرهابه ومجازره وحرب الإبادة ضد المدنيين والمنازل دليل إفلاس، وليس دليل قوة".وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد قالت في وقت متأخر أمس الجمعة، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.قبل ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه "إضافة إلى الهجمات التي نفذت في اليومين الماضيين، توسع القوات البرية عملياتها الليلة"، ما أثار تساؤلاً بخصوص ما إن كان الاجتياح البري المرتقب منذ وقت طويل لغزة قد بدأ.من جانبها، كشفت وسائل إعلام تابعة لـ"حماس"، مساء الجمعة، عن استخدام "كتائب القسام" صواريخ "الكورنيت" في التصدي لتوغل إسرائيلي، رافق أعنف قصف جوي يواجهه قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.قناة "الأقصى" الفضائية، قالت إن هناك "معارك ضارية بين المجاهدين والصهاينة قرب حدود قطاع غزة، أطلق خلالها 4 صواريخ كورنيت تجاه دبابات ومدرعات الاحتلال"،ونشرت القناة مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق صواريخ الكورنيت، خلال عملية التصدي للتوغل الإسرائيلي.بدورها، ذكرت صحيفة "فلسطين" أن كتائب القسام "تتصدى لتوغل بري إسرائيلي، في بيت حانون (شرق شمال قطاع غزة) وشرق البريج (وسط)، بينما تدور اشتباكات عنيفة على الأرض الآن".ترافقت الاشتباكات مع موجة قصف غير مسبوق على غزة، منذ بدء الحرب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تم استهدافها من البر والبحر والجو، كما ضرب الاحتلال محيطَي مستشفيي الشفاء والإندونيسي أكثر من 10 مرات، وسط انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات عن القطاع.وينفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة، أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية"، ودمرت العملية أحياء بكاملها في القطاع، وتسببت باستشهاد 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.خلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وذلك بعدما أطلقت عملية، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".وبحلول صباح يوم السبت، كان انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف - الذي قالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي - مستمرا لأكثر من 12 ساعة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي متلفز مساء الجمعة: "بالإضافة إلى الهجمات التي نفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة"، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك غزو بري طال انتظاره، غزة قد تبدأ.وأضاف أن "القوات الجوية الإسرائيلية تشن ضربات مكثفة على الأنفاق التي حفرتها حماس وعلى بنى تحتية أخرى".وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل قائد الجناح الجوي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي ساعد في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته الحركة على بلدات بجنوب إسرائيل.وذكر الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت عاصم أبو ركبة، رئيس المصفوفة الجوية لحماس، الذي كان مسؤولاً عن الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار والطيران المظلي والكشف الجوي والدفاع الجوي التابعة لحماس.وبين الجيش الإسرائيلي: "لقد شارك في التخطيط للمذبحة التي وقعت في البلدات المحيطة بقطاع غزة في 7 أكتوبر. وكان يدير الجماعات التي تسللت إلى إسرائيل على متن طائرات شراعية وكان مسؤولا عن هجمات الطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي".