آثار الدمار الذي خلفته "ليلة الرعب" في قطاع غزة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



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تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو لحجم الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 21 يوماً.

أدناه مقطع الفيديو: