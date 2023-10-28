آثار الدمار الذي خلفته "ليلة الرعب" في قطاع غزة (فيديو)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
فن نيوز 2023
من
06:00 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة بشأن غزة.. "ممرات إنسانية"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-471980-638340738264955524.jpeg
آثار الدمار الذي خلفته "ليلة الرعب" في قطاع غزة (فيديو)
الساحة الفلسطينية
2023-10-28 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,570 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو لحجم الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 21 يوماً.
أدناه مقطع الفيديو:
الساحة الفلسطينية
دوليات
غزة
فلسطين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السويد تتخذ اجراءً "غير متوقع" بحق حارق المصحف سلوان موميكا
دوليات
44.62%
12:49 | 2023-10-26
السويد تتخذ اجراءً "غير متوقع" بحق حارق المصحف سلوان موميكا
12:49 | 2023-10-26
"حماس" توجه نداء عاجلا للشعوب العربية والإسلامية
الساحة الفلسطينية
19.81%
05:34 | 2023-10-26
"حماس" توجه نداء عاجلا للشعوب العربية والإسلامية
05:34 | 2023-10-26
المونيتور: 3 فصائل عراقية انضمت لغرفة دعم "عمليات الأقصى".. هذه رسالة امريكا للسوداني
سياسة
18.94%
07:55 | 2023-10-26
المونيتور: 3 فصائل عراقية انضمت لغرفة دعم "عمليات الأقصى".. هذه رسالة امريكا للسوداني
07:55 | 2023-10-26
إغلاق مطار النجف حتى إشعار آخر
محليات
16.62%
02:28 | 2023-10-27
إغلاق مطار النجف حتى إشعار آخر
02:28 | 2023-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2023
13:30 | 2023-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2023
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-27
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2023
13:30 | 2023-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2023
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-27
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
بالمختزل
احمد الاسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-26
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
Morning Live
اهمية الرسم في حياة الفرد والمجتمع - الحلقة ١٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
ناس وناس
نينوى.. الموصل الجديدة - الحلقة ١٣٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-26
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
بعد التحري
سلم رواتب الموظفين الجديد .. تعطيل لأزمة مالية ام ارادة سياسية ! - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
16:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
52 دقيقة
غجر العراق حياتهم وأسرارهم - حلقة ٢٢ | الموسم ٥
14:30 | 2023-10-25
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.