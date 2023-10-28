إيران ترسل تهديدا لأمريكا: قواعدكم تحت الرصد والمراقبة

وأضاف شريف في تصريح صحفي، أن "على كل داعمي كيان الاحتلال الإسرائيلي، وخاصةً الإدارة الأميركية، أن تدرك أن استمرار قتل الفلسطينيين بطريقة مفزعة، سيتسبب بانتهاء صبر المسلمين في لحظة ما"، مشيراً إلى وجود "الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الولايات المتحدة".وتابع شريف، أن "على داعمي الكيان الصهيوني، أن يتأكدوا أن بعض الأيادي التي ليس بإمكانها أن تطاله، بإمكانها أن تطال القوات الأميركية التي تدير هذه الحرب".وأشار شريف إلى أن "الولايات المتحدة هي الداعمة الأولى للكيان الصهيوني، وقد أعدّت جسراً جوياً تمدّ من خلاله إسرائيل بالمعدات العسكرية والقنابل المروعة".وتابع، أن "كل القواعد الأميركية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة"، لافتاً إلى "رصد ومتابعة عمليات تزويد الولايات المتحدة الصهاينة بالقنابل أيضاً".