مجدداً.. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء شمال غزة

وتقول إسرائيل إن على سكان غزة أن "يتحركوا جنوبًا حفاظًا على سلامتهم".وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري، على منصة "إكس": "هذا تحذير عسكري عاجل.. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتًا إلى الجنوب".وأضاف أن "عملية الجيش الإسرائيلي الوشيكة تهدف إلى تحييد تهديد حماس بدقة وكثافة".