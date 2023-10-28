إسرائيل تبدأ مرحلة جديدة من الاجتياح البري لغزة

وأضاف غالانت: "تجاوزنا مرحلة في الحرب، والليلة اهتزت الأرض في غزة وهاجمنا فوق الأرض وتحتها"، مشيرا إلى أن "العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة، وأن الجيش هاجم عناصر حماس في كل الأماكن".وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أن "الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدة وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما قالت إن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل".وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب".وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.