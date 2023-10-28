الأمم المتحدة تحذر من الهجوم الإسرائيلي البري على غزة

وقال تورك في بيان صدر في جنيف: "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عامًا، أطلق تحذيرًا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في السابع من تشرين الاول 2023، ووسع هجومه برا يوم الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور.وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 تشرين الاول مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.