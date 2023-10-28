غير صالحة للسكن.. غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي (صور)

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمباني السكنية والبنية التحتية في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.





وخلال الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل من 1.1 مليون شخص من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية الأخرى، التوجه نحو الجنوب حفاظا على سلامتهم، لكنها واصلت ضرباتها ضد ما تقول إنها أهداف لحماس في جنوب غزة.



ونشرت شركة "ماكسار" للتكنولوجيا صورا تقارن بين ما قبل القصف الإسرائيلي وما بعده في مناطق مثل بيت حانون، وحي الكرامة، وحي العطاطرة.



حي الكرامة ويقول مسؤولون في غزة إن "حوالي 45 في المئة من الوحدات السكنية في غزة أصبحت مدمرة أو غير صالحة للسكن أو تضررت منذ بداية الحرب".وخلال الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل من 1.1 مليون شخص من سكان مدينة غزة والمناطق الشمالية الأخرى، التوجه نحو الجنوب حفاظا على سلامتهم، لكنها واصلت ضرباتها ضد ما تقول إنها أهداف لحماس في جنوب غزة.ونشرت شركة "ماكسار" للتكنولوجيا صورا تقارن بين ما قبل القصف الإسرائيلي وما بعده في مناطق مثل بيت حانون، وحي الكرامة، وحي العطاطرة.حي الكرامة



حي الكرامة شمالي قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيلي

منذ الأيام الأولى، وحي الكرامة، الواقع شمالي قطاع غزة، يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، مما تسبب في أضرار جسيمة.





بلدة بيت حانون حي الكرامة شمالي قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيليمنذ الأيام الأولى، وحي الكرامة، الواقع شمالي قطاع غزة، يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، مما تسبب في أضرار جسيمة.بلدة بيت حانون





صورة للأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الحاصل في بلدة بيت حانون في قطاع غزة



كان سكان بلدة بيت حانون، القريبة من الحدود الشمالية الشرقية، من بين أول من تلقوا تحذيرات من إسرائيل لمغادرة منازلهم. وبعد ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية موجة من الغارات الجوية على المنطقة - التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها مركز لحركة حماس و"التي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل". صورة للأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الحاصل في بلدة بيت حانون في قطاع غزةكان سكان بلدة بيت حانون، القريبة من الحدود الشمالية الشرقية، من بين أول من تلقوا تحذيرات من إسرائيل لمغادرة منازلهم. وبعد ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية موجة من الغارات الجوية على المنطقة - التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها مركز لحركة حماس و"التي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل".

حي العطاطرة

وقد قتل أكثر من 7700 فلسطيني في أنحاء القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، منذ أن بدأت إسرائيل قصفها رداً على هجوم غير مسبوق عبر الحدود شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي حسب ما أعلنت إسرائيل، بالإضافة إلى احتجاز 222 رهينة.