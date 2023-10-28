ضحايا ودمار.. شلال الدم يتواصل جراء الغارات الإسرائيلية شمال غزة

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من الضحايا والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.





وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، ان "القصف الإسرائيلي يتركز على مناطق مشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع".

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مناطق في "تلة قليبو" مقابل المستشفى الإندونيسي.وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، ان "القصف الإسرائيلي يتركز على مناطق مشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع".