الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة

وقال عباس: "طالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير".واضاف: "إسرائيل ردت على القرار الأممي أمس باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير".وأكد الرئيس الفلسطيني: "أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة".