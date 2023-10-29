"رسائل تهديد".. إسرائيليون يرمون دمى ملوثة بالدم بمدارس الفلسطينيين

في منشور وُزّع يوم الجمعة، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، كتُب عليه: "والله لننزل على رؤوسكم بكارثة كبرى قريباً، لديكم الفرصة الأخيرة للهرب إلى الأردن بطريقة منظمة، وبعد ذلك سندمر كل الأعداء ونطردكم بالقوة من أرضنا المقدسة، احملوا حقائبكم على الفور واخرجوا إلى حيث أتيتم، نحن قادمون".حذر المنشور أيضاً من "نكبة كبرى" جديدة، في إشارة إلى تهجير 750 ألف فلسطيني من وطنهم عام 1948، وفي منطقة المعرجات المحتلة قرب مدينة أريحا، تُركت دمى مغطاة بالطلاء الأحمر الذي يشبه الدماء لإخافة الأطفال، عند مدخل مدرسة خرّبها المستوطنون، وفقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.ويُشير الموقع إلى أنه حتى قبل الهجوم المباغت الذي شنته "حماس" وفصائل المقاومة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان المستوطنون يضايقون الفلسطينيين، ويعتدون عليهم بشكل يومي تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وتصاعدت حدة هذه المضايقات في الأيام العشرين الماضية.