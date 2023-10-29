احتلتها إسرائيل قرابة 20 عاماً وهي أقرب بلدة إلى فلسطين.. تاريخ "العديسة" اللبنانية

ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي امتدت إلى الحدود اللبنانية، تندلع مواجهات متقطعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، ويخيّم التوتر والاستنفار العام في كل مناطق الجنوب اللبناني.وللعديسة تاريخٌ طويل من المقاومة، بدأ مع الاحتلال الفرنسي ووصل إلى الإسرائيلي. فكانت أولى البلدات التي احتلّتها إسرائيل عام 1977، وآخر قرية انسحبت منها بعد التحرير في مايو/أيار عام 2000.تقع البلدة بمحاذاة الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الجهة الشرقية، وترتفع عن سطح البحر 700 متر. تبعد 64 كلم عن مدينة صيدا، وتصلها من طريق بيروت -النبطية- دير ميماس، وهي محاذية اليوم لمستعمرة مكساف عام.تحدّها كفر كلا شمالاً، ومركبا وهونين (من القرى السبع المحتلة) جنوباً. أما من جهة الغرب، فتحدّها بلدتَا الطيبة ورب ثلاثين. إدراياً، تتبع العديسة قضاء مرجعيون ومحافظة النبطية، أما قضائياً فهي تابعة لمحكمة مرجعيون.يُقال إن البلدة كان اسمها قديماً "خربة العدسة"، قبل أن تتوسّع حدودها ويصبح اسمها العديسة، وهي تصغير كلمة عدسة المشتقة من العدس. ويُقال إن تسمية البلدة نابع من انتشار العدس البري فيها بشكلٍ واسع.في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، كانت هناك مواصلات دائمة بين العديسة وفلسطين. وفي نهاية الأربعينيات، أُنشئ فيها مركز جمارك اعتُبر نقطة عبور مهمة إلى فلسطين، قبل أن تصبح محتلة.عاشت العديسة تحت الاحتلال الفرنسي لأكثر من 20 عاماً، ووفق مصادر تاريخية، توجد قصص كثيرة تروي سيرة أهلها المقاومين -أبرزهم صادق حمزة- الذين نغّصوا حياة المحتل الفرنسي وثاروا ضدّه، حتى حُكم على عددٍ منهم بالإعدام والنفي والسجن.عانت هذه البلدة الجنوبية طويلاً من الاحتلال الإسرائيلي، الذي احتلّ جزءاً كبيراً من الجنوب اللبناني في سبعينيات القرن الماضي، مثل الخيام ومرجعيون والقليعة. وكانت من أوائل القرى التي احتلّتها إسرائيل عام 1977 ونكّلت بأهلها الذين صمدوا فيها.للبلدة ميزة استراتيجية جعلتها ممراً رئيسياً للوافدين من فلسطين والعائدين إليها، إضافةً إلى أنها تقع في وادٍ تحدّه 4 جبال تشكل مواقع عسكرية مهمة جداً، يسيطر العدو على أحدها ويُعتبر أهم مواقعه العسكرية (تلة مسكافعام).يروي وثائقي "هنا بقينا" كيف عاش أهل العديسة بعد الاجتياح الإسرائيلي، ويُخبرنا الأهالي بأنفسهم عن المعاناة التي عرفوها، حين صاروا فجأة تابعين لإسرائيل و"قوانينها" بعدما احتلت البلدة والجوار.حينها، ضمّ الاحتلال العديسة إلى بلدة القليعة ومرجعيون وفصل أهلها عن أقربائهم وجيرانهم في بلدات الطيبة وحولا ومركبا.يقول مختار البلدة، محمد رمال، إن الأهالي أصبحوا بين نارين: نار المحتل ونار المقاومة، ويضيف: "استشهدت ابنة عمي أمامي، ومجموعة نساء كنّ في طريقهن إلى العين لتعبئة المياه".سيطر جيش لحد (جيش لبنان الجنوبي سابقاً) على العديسة في ذلك الوقت، وهو عبارة عن ميليشيا تشكلت بدعمٍ من إسرائيل، ومؤلفة من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة من الجيش اللبناني.كان سعد حداد، وهو رائد منشق عن الجيش اللبناني، أول قائد لجيش لبنان الجنوبي؛ وقد خلفه عام 1984 أنطوان لحد، وقد وصل عدد أفراد هذه الميليشيا إلى أكثر من 5 آلاف جندي، عملوا على تنفيذ قرارات الاحتلال ووقفوا ضدّ أهالي الجنوب.في تلك الفترة -أي سيطرة سعد حداد على البلدة- تهجّر عددٌ كبير من أهالي العديسة نحو بيروت والجوار أو الشمال، تاركين أرضهم وأعمالهم ومنازلهم، في حين صمدت بعض العائلات وبقيت تعاني من همجية الاحتلال.استمر احتلال العديسة حتى العام 2000، حين خرج المحتل الإسرائيلي من جنوب لبنان في معركة التحرير التي استمرت 15 سنة بين حزب الله وجيش لحد وإسرائيل، عرف خلالها اللبنانيون تطورات سياسية هائلة.فإضافةً إلى الحرب الأهلية التي كانت اندلعت عام 1975، عرف اللبنانيون الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، واغتيال بشير الجميل، ثم ولادة حزب الله ودخوله أرض المعركة في الجنوب، مروراً باتفاق الطائف وعملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل للقضاء على حزب الله، وصولاً إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.في 25 مايو/أيار 2000، انهار جيش لحد أمام ضربات حزب الله الذي استطاع الدخول إلى مناطق الجنوب وتحريراً، بعد قرار الأمم المتحدة بالانسحاب فوراً تنفيذاً للقرار 425. في حين بقيت مزارع شبعا والقليعة وتلال كفر شوبا تحت سيطرة جيش الاحتلال.وسط كل هذه الأحداث، كانت العديسة في داخل الحدث وبمرمى النيران المتنازعة. قليلة هي العائلات التي لم تعرف طعم الموت، وخسارة أحد أفراد أهلها، لكن فرحة الانتصار استطاعت أن تثلج قلبهم.شكل تحرير لبنان مفترق طرقٍ مهم للبنانيين، ويوم 25 مايو/أيار 2000 هو يوم تاريخي في حياة الجنوبيين تحديداً. لا يمكن لأي لبناني أن ينسى صور نساء العديسة والجوار وهنّ يركضن في شوارع الجنوب بعد تحريرها، مزغردات وحاملات الورود.كانت العديسة آخر قرية يخرج منها الاحتلال الإسرائيلي بعد التحرير عام 2000، ولكن آثار الاحتلال بقيت على أراضيها حتى اليوم، من خلال آلاف الألغام المزروعة في تلالها التي أصابت وتصيب عدداً كبيراً من أهلها وتعيق الوصول إليها.وفي حرب يوليو/تموز 2006 التي شنّتها إسرائيل على لبنان، كانت العديسة أولى القرى التي حاول العدو احتلالها، لكنه فشل وعرف خسائر بشرية وصل عددها إلى 12، أجبرت الاحتلال على قصف البلدة وإدخال طيرانه لتأمين انسحاب جنوده.