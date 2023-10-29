إثر القصف الإسرائيلي.. استشهاد أكثر من 2000 طالب ومعلم في غزة

وقال المتحدث، باسم الوزارة، إن "الفين طالب استشهد بقطاع غزة"، مبيناً أن "الوزارة سجلت استشهاد أكثر من 70 شخصاً من الكادر التعليمي".وأضاف، أن " 200 مدرسة تضررت في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 23 يوما".وفي وقت سابق من اليوم، افاد الجيش الاسرائيلي في بيان صادر عن الناطق باسمه بإن قواته قصفت 450 هدفا في قطاع غزة خلال الاربع والعشرين الساعة الاخيرة، من بينها مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع اطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس.وأضاف الناطق باسم الجيش أن القوات تواصل توسيع النشاطات البرية في القطاع بعد توغلها البري، "الموجه نحو أهداف في غزة" على حد ما أعلنت سابقا .وجاء في الساعات الماضية في بيان رئيس أركان القوات الإسرائيلية هيرزي هاليفي أن أهداف هذه الحرب تتطلب عملية برية وأن نخبة جنود اسرائيل هم من يقتحمون غزة.