إيران والسعودية توجهان دعوة بشأن غزة

وجاء في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية- واس، "الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره الإيراني"، مشيرة إلى أنهما ناقشا "أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أكد الأربعاء الماضي، "ضرورة رفع الحصار عن غزة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة".