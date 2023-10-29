البيت الأبيض يوجه دعوة لإسرائيل بشأن سكان غزة

قال سوليفان، إن "الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحي حركة حماس في عمليتها العسكرية في غزة".ودعا سوليفان، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "كبح جماح عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول الجاري.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.