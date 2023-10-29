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الصحة العالمية ترد على طلب إسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس
الساحة الفلسطينية
2023-10-29 | 11:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,601 مشاهدة
ردت منظمة الصحة العالمية، على طلب إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، فيما عبرت عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر.
وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة: "نؤكد مجددا أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات خاصة عندما تكون مكتظة بالمرضى والمصابين لأن فعل هذا الأمر يجعل حياتهم في خطر".
ولفت إلى أن المنظمة تشعر بقلق بالغ بشأن التحذيرات الخاصة بإخلاء مستشفى القدس.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقي تهديدات "شديدة اللهجة" من الجيش الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى القدس، في قطاع غزة، تمهيدا لقصفه، مشيرا إلى أن محيط المستشفى يشهد غارات متكررة منذ الصباح، أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به.
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