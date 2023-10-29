قصف صاروخي يستهدف "مستوطنات إسرائيلية"

وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن قصف كيبوتس بيئري وصوفا بعدد من الرشقات الصاروخية.وقالت "ألوية الناصر صلاح الدين"، إنها "تقصف تحشدات العدو العسكرية قرب قاعدة "زيكيم" العسكرية بـ 6 قذائف هاون من عيار 120 ملم".وأعلنت "كتائب القسام" أنها "تواصل دك الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".