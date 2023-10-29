إسقاط "مسيّرة إسرائيلية" جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏جنوبي البلاد.

وقال "حزب الله" في بيانه: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد ‏الواقع في 29 أكتوبر 2023 باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة".

وأضاف البيان "شوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة إسرائيلية جنوبي لبنان.



