قوة أمريكية تتحرك باتجاه شرق المتوسط

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، قولها إن "قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط".وتعزز الولايات المتحدة قواتها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في إظهار الدعم لإسرائيل.وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.