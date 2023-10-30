آخر حصيلة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء "طوفان الأقصى"

السومرية نيوز – دوليات



كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الاثنين، حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحاول أن نعود إلى الحياة اليومية في ظل الحرب بما في ذلك التعليم وسنقوم بتحديث التعليمات بناء على التطورات".



وأضاف، أن "عدد القتلى في الجيش بلغ 312"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "العملية البرية سوف تخدم الأهداف التي وضعناها".