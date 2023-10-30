وقال الجيش الإسرائيلي في مناشيره مخاطباً سكان الخليل، "في حال لم تسلموا اسلحتكم وتتوقفوا عن اطلاق النار فستفتح عليكم أبواب جهنم.. اعقلوا وتوكّلوا".ويعتمد الجيش الإسرائيلي على أسلوب نشر المناشير لإبلاغ سكّان المناطق بما يُريده، وهذا ما حصل في قطاع غزّة حينما طلب من سكّان الشمال الانتقال نحو الجنوب.