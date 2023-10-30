إيران: إسرائيل فقدت الامل بالانتصار على غزة

وقال الخطيب: "الصهاينة فقدوا الأمل بالانتصار في حربهم على غزة نهائيا وباعتراف قادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل غير قادرة إطلاقا على العودة إلى ماقبل عملية طوفان الأقصى.وأكد أن "العملية التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري "ستغير استراتيجية الولايات المتحدة والصين وروسيا وباقي القوى في الشرق الأوسط".وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.