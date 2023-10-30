القسام تعلن قصف "تل أبيب" بالصواريخ

وقالت كتائب القسام أنها تشن الآن هجوما صاروخيا على تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

واعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن انذارات في ريشون لتسيون ونيس زيونا واللد.ودوت صفارات الإنذار إيضا في عدد كبير من المناطق في وسط تل أبيب.