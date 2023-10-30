هجوم صاروخي يستهدف أحياء عدة في غزة

وأفاد موقع "روسيا اليوم"، أن "غارات إسرائيلية ضخمة تستهدف الآن أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح باستخدام صواريخ ذات قوة تدميرة عالية".كما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل مضيئة في الأجواء الغربية والشمالية لمدينة غزة.من جانبها أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال قطاع غزة.وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة".