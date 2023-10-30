الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير "جندية" من غزة

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان "تم الليلة الماضية إطلاق سراح الجندية أوري مغيديش خلال العملية البرية" التي نفذها الجيش في القطاع، مبيناً أن "مسلحي حماس خطفوا الجندية، وتدعى أوري مجيديش"، مردفاً: "سنواصل العمل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس".وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) نشره متحدث باسم الجيش أوضح أن "تحرير" الجندية جرى اليوم، وأنه "تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها".ولم يكشف البيان عن كيفية إطلاق سراحها.