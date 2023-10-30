في غزة.. قصف إسرائيلي على "المستشفى التركي"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472292-638342854069957245.jpg
في غزة.. قصف إسرائيلي على "المستشفى التركي"
الساحة الفلسطينية
2023-10-30 | 13:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,998 مشاهدة
قال مدير المستشفى التركي في غزة صبحي سكيك، الاثنين، إن قصفا إسرائيليا استهدف الطابق الثالث بالمستشفى وألحق أضرارا كبيرة بالأجهزة الطبية كتوصيلات الأكسجين.
وأوضح مدير المستشفى التركي في غزة أن القصف الإسرائيلي استهدف مبنى المستشفى مما خلف دمارا شديدا، مشيرا إلى أن 150 مريضا كانوا في المستشفى عند تعرضه للقصف.
وأضاف سكيك أن المبنى تعرض لأضرار بليغة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي، مما أثار حالة من الهلع لدى المرضى والطواقم الطبية، محذرا من تعرض المرضى للخطر.
ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، على قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا عقب قصف إسرائيلي لصالة تضم نازحين في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.
الساحة الفلسطينية
دوليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التقاعد تصدر توجيها يخص رواتب المتقاعدين
محليات
37.53%
08:26 | 2023-10-29
التقاعد تصدر توجيها يخص رواتب المتقاعدين
08:26 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
اقتصاد
29.9%
16:38 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
16:38 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
سياسة
16.4%
11:57 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
11:57 | 2023-10-29
لدعم إسرائيل.. دولة عربية تستقبل 8 طائرات شحن عسكرية من أمريكا وأوروبا
دوليات
16.18%
05:17 | 2023-10-29
لدعم إسرائيل.. دولة عربية تستقبل 8 طائرات شحن عسكرية من أمريكا وأوروبا
05:17 | 2023-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
الأكثر مشاهدة
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.