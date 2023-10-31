مخرجات اجتماع أممي بشأن غزة.. دعوات لوقف إطلاق النار وانتقاد لمواقف أمريكا

وأكد المندوب الروسي أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة، موجهاً تساؤلاً لمندوبة أمريكا قائلاً: "هل حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الأوكرانيين؟ لماذا ترفضون وقف إطلاق النار؟".من جهته، طالب مندوب الصين بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات.من جانبه، قال مندوب فلسطين إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن يحل عسكرياً، مؤكداً أنه يجب أن يدافع المجتمع الدولي عن حل الدولتين بالفعل وليس بالقول.ونوه إلى أن إسرائيل تحاول فرض التهجير على الفلسطينيين، وأن الحرب الجارية في غزة حاليا ضد الأطفال، حيث قتل 3500 طفل فلسطيني على يد إسرائيل في 3 أسابيع.في المقابل، اعتبر مندوب إسرائيل أن إيران وحماس يمثلان تهديدا حقيقيا لدول المنطقة، قائلاً إن حماس تسعى لارتكاب مجازر ضد الإسرائيليين بالسلاح الإيراني.وأضاف أن إيران "نظام نازي معاصر يسعى لنشر أفكاره بالمنطقة، متابعاً أن حماس تسعى لحل نهائي للنزاع بالقضاء على الشعب الإسرائيلي".