لشن هجوم على غزة.. إيران: مسؤولين بالقيادة الأمريكية يتواجدون في تل أبيب

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قام اللواء غلام علي رشيد، قائد المقر المركزي لحضرة خاتم الأنبياء (عليه السلام)، بتقييم وتحليل اعتداءات إسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وقال: إن هذا يدل على أن تصرفات الولايات المتحدة بادعاء الحد من الحرب في المنطقة من خلال إرسال آلاف القنابل والصواريخ المدمرة إلى فلسطين المحتلة والتوجيه والدعم الميداني، غير متسقة أبداً، وهي علامة على نفاق الحكومة الأمريكية المتغطرسة.وختم رشيد بالقول: بعون الله، وبمقاومتنا ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب المقاتلين والقادة البواسل، بمساندة حماس والجهاد الإسلامي، لن يحصد العدو شيئاً سوى الانكسار والخسارة.