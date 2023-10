بعضها استخدمت ضد العراق.. إليك القنابل التي تريد "إسرائيل" تدمير أنفاق غزة بها

എന്റെ അമ്മോ, ഇസ്രായേൽ ഒരു പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് - സ്പോഞ്ച് ബോംബ്🔥



ITS A SPONGE BOMB‼️



It is to fight this tunnel network of Hamas that Israel is making “sponge bombs” - bombs that create a sudden explosion of foam that expands rapidly and then hardens. pic.twitter.com/QdMKXf3Ger