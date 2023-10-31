أغلبهم من المسلمين.. هؤلاء أحفاد شامل الداغستاني الذين هاجموا مطار "محج قلعة"

في حين تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعية فيديوهات لهؤلاء المحتجين المتضامنين مع فلسطين.

"الهروب الكبير من #إسرائيل" ما حدث في مطار داغستان أمس يؤكد على حجم الهزيمة النفسية التي يعيشها الاسرائيليون،فكل إسرائيلي لديه جنسية أخرى أو بلد يمكن أن يلجأ إليه غادر إسرائيل بحثا عن مكان آمن،ومعظم هؤلاء على الأغلب لن يعودوا مرة أخرى فإسرائيل لم تعد دار أمان للمحتلين #Israel… pic.twitter.com/MzarWaPbcF — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) October 30, 2023

داغستان، هي إحدى الجمهوريات الاتحادية ضمن الكيانات الفيدرالية في دولة روسيا، وعاصمتها هي محج قلعة أو كما يُقال بالروسية ماخاشكالا.تقع داغستان في جنوب غرب روسيا، وتحديداً في شمال شرق منطقة القوقاز على ساحل بحر قزوين، يحدها من الشمال جمهورية قراتشاي – تشيركيسيا، ومن الغرب جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية الشيشان، وجمهورية كالميكيا، وإقليم ستافروبول.تعد داغستان منطقة جبلية تقع في الجزء الشرقي من شمال القوقاز، وهي المنطقة الأكثر تنوعاً عرقياً ولغوياً في روسيا، وهي موطن لما لا يقل عن 40 عرقاً مختلفاً.ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، فإن داغستان تعرف أحياناً باسم جبل اللغات، أو جبل القوميات، حيث لا تشغل بعض المجموعات القومية أكثر من قرية أو قريتين، في حين أن اسم داغستان باللغة التركية يعني "أرض الجبال".يبلغ عدد سكان جمهورية داغستان نحو 3.2 مليون نسمة، بحسب الأرقام الرسمية الروسية، فيما يعرّف شعب داغستان نفسه على أنه جزء من الشعب الشركسي، لا سيما أن معظمهم من المسلمين السنة.ووفقاً لما ذكره موقع ReliefWeb الأمريكي، فإن أول وصول للإسلام إلى منطقة القوقاز كان في داغستان، وتحديداً عن طريق مدينة ديربنت الجنوبية القديمة في داغستان، من خلال العرب الذين نقلوا الإسلام إلى القوقاز.وأضاف الموقع أيضاً أن الإسلام يزدهر بشكل كبير في داغستان اليوم، لا سيما بعد أن تم تثبيط الدين خلال عهد السوفييتية، وتحتوي مدنها على نحو 3000 مسجد أشهرها مسجد الجمعة أو كما يطلق عليه أيضاً مسجد "يوسف باي"، وهو الذي كان أكبر مسجد في أوروبا قبل افتتاح مسجد "فخر المسلمين" في مدينة شالي في الجارة الشيشان، إضافة إلى الكثير من المعاهد والمدارس الدينية.أول دولة في منطقة داغستان نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد، وهي دولة ألبانيا القوقازية، وكانت عبارة عن دولة مؤلفة من 26 دويلة، ممتدة من داغستان الحالية إلى شمال أذربيجان.استطاعت تلك الدولة في مختلف مراحلها إقامة علاقات جيدة مع حكام إيران الساسانية، لا سيما في عام 252م عندما اعترفت ألبانيا القوقازية بسيادة الإمبراطورية الساسانية عليها، وظلت قائمة حتى استطاعت روسيا القيصرية احتلالها على عدة مراحل.بحلول نهاية القرن الثالث، تم استبدال ملوك ألبانيا القوقازية بعائلة أرساسية، وخلفتهم لاحقاً عائلة ملكية إيرانية أخرى في القرن الخامس الميلادي، وهي عائلة المهرانيين.وبعد تنصير ألبانيا القوقازية في القرن الرابع، تم استيعاب جزء من السكان من قبل الأرمن الذين سيطروا على مقاطعتي أرتساخ وأوتيك اللتين تم فصلهما سابقًا عن مملكة أرمينيا والجورجيين في الشمال.بينما تمت أسلمة الأجزاء الشرقية من ألبانيا القوقازية واستيعابها من قبل الإيرانيين، ومن ثم الشعوب التركية.ولا تزال بقايا صغيرة من هذه المجموعة موجودة بشكل مستقل، وتُعرف باسم شعب أودي.سقطت ألبانيا الساسانية أمام الفتح الإسلامي لبلاد فارس في منتصف القرن السابع، وتم دمجها في الخلافة الراشدة، ثم قام العرب المسلمون بإعادة توحيد المنطقة مع أرمينيا تحت حاكم واحد.شملت السلالات الحاكمة الإسلامية المبكرة لداغستان في ذلك الوقت الرواضيين، والساجدين، والسلاريديين، والشداديين، والشيروانشاهيين، وإمارات الشكي وتفليس.قبل أن تقوم إمبراطورية المغول بقيادة حفيد جنكيز خان، الخان باتيه، باجتياح داغستان في عام 1239.تعرضت داغستان في القرن الرابع عشر لغزو وحشي آخر قام به الخان تيمورلنك، الذي كان قد اكتسح الهند وإيران والصين ووسط آسيا، لكن عندما وصل القوقاز جهز المسلمون جيشاً استطاع دحره.