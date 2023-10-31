الحوثيون يطلقون طائرات مسيرة تجاه إسرائيل

وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال مسؤول حوثي لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء".وأكد: "نحن جزء من محور المقاومة"، مضيفا: "أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات".وأشار إلى أن "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب".وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بـ"اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في منتجع إيلات المطلّ على البحر الأحمر".والجمعة الفائت، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين "بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب إسرائيل".