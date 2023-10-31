وقال أدرعي إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.وأضاف، أن "الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس".من جهتها، أعلنت كتائب القسام، "قصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".