عالم الزلازل الهولندي يخرج بتوقع "صادم": غزة لن تبقى!

وكتب هوغربيتس في منشور عبر حسابه على موقع إكس، أن "غزة ستصبح ضمن إسرائيل، وأن ذلك ضمن خطة الاحتلال لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم الأصلية".وأرفق صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.وأردف: "هذا لا علاقة له بكونك ساميًا أو معاديًا للسامية. كل من اليهود والعرب لديهم جذور سامية".وأشار هوغربيتس إلى أنه في الوقت التي تتوجه فيه الأنظار نحو غزة، فإن الاحتلال يقوم بإبعاد الفلسطينيين من أراضيهم قسرا في الخليل.