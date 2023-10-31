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من سيحكم غزة؟.. وثيقة تكشف مخططات أوروبية ما بعد الحرب

الساحة الفلسطينية

2023-10-31 | 09:33
من سيحكم غزة؟.. وثيقة تكشف مخططات أوروبية ما بعد الحرب
765 مشاهدة

بدأت بعض الدول الأوروبية تبحث في خيارات ما بعد الحرب، على الرغم من استمرار المعارك الضارية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

فقد بحثت عدة دول أوروبية خيار تدويل إدارة القطاع بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

فقد اقترحت الوثيقة، والتي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.

كما أشارت إلى أن "هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة".

إلى ذلك، حذرت تلك الوثيقة "من تداعيات القصف العشوائي، واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة".

فيما شككت في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

كذلك نصت على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسياً.

ونبهت إلى أنه "لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية".

وكانت نقاشات القادة الأوروبيون أظهرت الأسبوع الماضي خلال قمة للاتحاد في بروكسيل مدى الانقسامات بين الدول الأعضاء في التكتل الدفاع حول ملف غزة".

إذ أجرى زعماء الاتحاد الأوروبي نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد يدعو لفتح "ممرات إنسانية" لكن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كذلك أظهر تبادل الاتهامات بين عدد من المشاركين مؤشرا آخر على الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد بشأن الحرب.

وصوتت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية".

في حين صوتت النمسا والمجر من بين أربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد ضد القرار، بينما امتنعت 15 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.

بينما انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة القرار لأنه لم يذكر حماس!

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