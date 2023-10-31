الناتو يطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي

وذكر في كلمة ألقاها في أوسلو اليوم الثلاثاء، "ندين هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل".واستطرد "وفي الوقت نفسه، من المهم أن يكون رد إسرائيل في إطار القانون الدولي، وأن تحمي المدنيين، وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة".يذكر أن دول الناتو أعربت عن "تضامنها مع إسرائيل في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعية في الوقت نفسه إلى الرد بشكل متكافئ على هجوم حركة حماس".كما طالبوا حماس بإطلاق سراح كل الأسرى الذين تحتجزهم فورا.وتقصف إسرائيل بصورة مكثفة قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 1400 قتيل في إسرائيل، فيما قتل من الجانب الفلسطيني أكثر من 8 آلاف شخص جراء القصف العنيف على القطاع جلهم أطفال ونساء.