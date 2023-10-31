تصاعد وتيرة الاشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل جنوب لبنان

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن "عناصره استهدفت موقع المرج الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا اللبنانية، وإن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في تجهيزات الموقع الإسرائيلي".وفي بيان آخر أفاد الحزب "باستهداف دبابة ميركافا في محيط ثكنة برانيت، ما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، كما استهدف كمينا لقوة إسرائيلية في محيط موقع العاصي، بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".في المقابل، قصفت القوات الإسرائيلية، أطراف بلدتي مروحين والبستان في القطاع الغربي بالقذائف الحارقة، وشمل القصف أطراف الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، واستهدف قبل ذلك راميا وعيتا الشعب ومارون الراس وبليدا وميس الجبل.من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، عن أن "عناصرها أنهوا ظهر الثلاثاء، عمليات إطفاء الحرائق في الأحراج الممتدة من رأس الناقورة إلى اللبونة وعلما الشعب".وقد نجمت هذه الحرائق عن إلقاء الجيش الإسرائيلي للقذائف والقنابل الحارقة بكثافة على أحراج البلدات الحدودية؛ بهدف كشف أي عمليات تسلل محتملة.