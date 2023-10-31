حماس تحمل الدول الداعمة لإسرائيل مسؤولية مجزرة جباليا

وقالت "حماس" في بيان: "مجزرة الاحتلال الإرهابي في مخيم جباليا يتحمل مسؤوليتها كل الدول والحكومات والمنظمات الداعمة للاحتلال وعدوانه وإجرامه منذ 25 يوما، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية".وأضاف البيان: "هناك أكثر من 400 شهيد ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة مخيم جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم".وأكدت "حماس": "ستبقى دماؤهم وأشلاؤهم وجراحهم، لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية".وتساءلت حركة "حماس": "متى ستتحرك الضمائر لوقف مسلسل المجازر ولفتح معبر رفح وإدخال الدعم والإغاثة والوقود والمشافي الميدانية لقطاع غزة، وإنقاذ آلاف الأرواح والأنفس البريئة من الأطفال والنساء والمرضى والجرحى".وقبل ساعات قليلة، استهدف قصف إسرائيلي عنيف جدا منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مخلفا مجزرة جديد راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل وجريح بحسب وزارة الصحة.