إشتباكات عنيفة شرقي خانيونس في غزة

اندلعت إشتباكات عنيفة في عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتجري حالياً اشتباكات عنيفة شرق خانيونس وسط قصف مدفعي ومصادر محلية تتحدث عن "كمين".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.