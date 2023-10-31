بشأن غزة.. البرلمان العربي يوجه طلباً لمجلس الأمن

وذكر البرلمان العربي: أنه يدين "المجزرة البشعة التي قامت بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق المدنيين في مخيم جباليا اليوم والذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد، ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء"، محملاً "المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته المسؤولية عن هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل في ظل صمت وعجز دولي مشين".وأضاف البرلمان العربي أن "استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي لا يمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور"، معتبرأً أن "عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها".ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ".