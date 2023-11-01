احتجاجاً على "الانتهاكات".. دولتان تستدعيان سفيريهما لدى "إسرائيل"

واتّهمت سانتياغو جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" في غزة، في حين اتّهمته بوغزتا بارتكاب "مجزرة" في القطاع.وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات "الإسرائيلية" غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".وأضافت أنّ سانتياغو "تدين بقوة وتراقب بقلق بالغ" العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي الجارية في قطاع غزة، مؤكّدة إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكّان المدنيين الفلسطينيين في غزة".بدوره، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "لقد قررت استدعاء سفيرتنا لدى "إسرائيل" (مارغاريتا مانخاريز). إذا لم توقف إسرائيل المجزرة بحقّ الشعب الفلسطيني، فلا يمكننا البقاء" دبلوماسياً هناك.وتشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية في الشتات خارج العالم العربي.