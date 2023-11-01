واستشهد عشرات الفلسطينيين في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الصهيوني أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس.وبحسب وزارة الصحة في القطاع فقد استشهد في الغارة خمسون شخصاً على الأقلّ.وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ الرياض "تدين بأشدّ العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل القوات الإسرائيلية لمخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر".وأكّد البيان أنّ "المملكة تعبّر عن شجبها ورفضها التامّ لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرّر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني".وأعربت الرياض في بيانها عن أسفها لـ"تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة إسرائيل للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار".وشدّدت المملكة على أنّ "الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأنّ حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أيّ تسويف أو تعطيلٍ لها".كما حذّرت من أنّ "عدم الالتزام الفوري" بهذه الأولويات "سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".