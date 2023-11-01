مجدداً.. انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل "كامل" في غزة

وذكرت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".والأسبوع الماضي، انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً السبت.بعد انقطاع شبكة الإتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لحوالي يومين - منذ مساء الجمعة - قالت وسائل إعلام فلسطينية في وقت مبكر من يوم الأحد إن الشبكة تعود تدريجياً إلى القطاع.وقال مرصد "نت بلوكس"، المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت في قطاع غزة قد تم استعادته.وكتبت الشركة على موقع إكس -تويتر سابقا -: "تظهر بيانات الشبكة أن الاتصال بالإنترنت يعود إلى قطاع غزة".وأبلغ نشطاء من القطاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصبح بالإمكان استخدام الإنترنت والاتصال بالناس عبر الهاتف.السعودية تُدين بـ"أشد العبارات" مجزرة جباليا وتحذر من هذا الأمرالسومرية نيوز – دولياتأدانت السعودية، فجر الأربعاء، "بأشدّ العبارات" الغارة التي شنّتها الطائرات الاسرائيلية على مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى، محذّرة من "كارثة إنسانية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".واستشهد عشرات الفلسطينيين في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الصهيوني أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس.وبحسب وزارة الصحة في القطاع فقد استشهد في الغارة خمسون شخصاً على الأقلّ.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ الرياض "تدين بأشدّ العبارات الاستهداف اللا إنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر".وأكّد البيان أنّ "المملكة تعبّر عن شجبها ورفضها التامّ لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرّر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني".وأعربت الرياض في بيانها عن أسفها لـ"تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة إسرائيل للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار".وشدّدت المملكة على أنّ "الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأنّ حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أيّ تسويف أو تعطيلٍ لها".كما حذّرت من أنّ "عدم الالتزام الفوري" بهذه الأولويات "سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".