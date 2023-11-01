بالأسماء.. إسرائيل تُعلن مقتل 9 جنود في غزة

وكشف الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود التسعة وهم أرييل رايخ، وآصف لوغر، وآدي دنان، وهليل سولومون، وإيرز ميشلوفسكي، وآدي ليون، وإيدو عوفاديا، وليور سيمينوفيتش، وروي داوي.وكان سبعة من الجنود القتلى أعضاء في لواء جفعاتي، فيما كان الاثنان الآخران من أفراد سلاح المدرعات.ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل حول كيفية مقتل الجنود.