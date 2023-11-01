ونزلت الكتيبة لتتدرب في منطقة سيناء، وتمركزت بالقرب من معلم مصري رقم 77، مما يشير إلى المسافة من قناة السويس.وخلال حرب يوم الغفران، شاركت الكتيبة بقيادة أفيغدور كهلاني في معارك احتواء الكتيبة في وادي البكاء، والتي دارت عند اندلاع الحرب.وقد عُرفت أصعب معركة للكتيبة فيما بعد باسم معركة وادي البكاء، والتي أبدى فيها جنود الكتيبة شجاعة كبيرة وحيلة كبيرة، حيث تم إحصاء ما يقرب من 250 دبابة سورية غير مألوفة في هذا القطاع، أمام 72 دبابة من اللواء السابع ظلت كفوءة. من أصل 105 ذهب معها إلى الحرب.وبعد انتهاء معارك الاحتواء، سجلت الكتيبة كسرية حادة الحدود السورية وساعدت في احتلال الجيب والسيطرة عليه في الأراضي السورية. حصل العديد من قادة الكتائب على رواتب مختلفة لأدائهم في الحرب.خلال حرب لبنان الأولى، عملت الكتيبة نيابة عن اللواء السابع المدرع الإسرائيلي في فرقة مختلفة، بقيادة الرائد دوفيك روزنتال، شاركت الكتيبة في الدخول إلى جنوب لبنان، وشاركت في معركة منع فيها السوريون من السيطرة على الجسر فوق نهر الليطاني – والتي كانت مهمة جدًا لاستمرار قتال الجيش الإسرائيلي.ومنذ ذلك الحين، شاركت الكتيبة بنشاط في أنشطة الروتين الأمني (الأمنية الجارية) وفي عمليات اللواء في مختلف القطاعات، وتأمين الشريط الأمني حتى الخروج من لبنان.وخلال الانتفاضة الأولى، قامت بمجموعة متنوعة من أنشطة الروتين الأمني "الأمن المستمر (الأمن الروتيني) هو جميع الإجراءات التي ينطوي عليها الحفاظ على الروتين الأمني في أي مكان قد يحدث فيه نشاط عسكري معاد: خاصة في المناطق التي توجد فيها مخابرات عنيفة ومناطق متمردة وعلى طول الحدود بين الدول المعادية كقوة مشاة، خاصة في قطاع يهودا والسامرة، ثم شاركت في عملية القانون والنظام في جنوب لبنان وواصلت نشاطها في هذا القطاع.وشاركت الكتيبة في عملية السور الواقي، وخلال عمليات المد العالي كان تحت قيادة إيتسيك رونين وقام بنشاطات عملياتية في نابلس ككتيبة مشاة، وعاد لاحقا للعمل تحت قيادة يائير فالانسكي مع بقية اللواء في قطاع غزة.في صيف 2005 شاركت الكتيبة في فك الارتباط عن قطاع غزة ووصلت تعزيزات في قطاع غزة يوم اختطاف جلعاد شاليط حيث قاتل في حرب لبنان الثانية بالتوازي مع المجهود الحربي في الشمال من البلاد.في عملية الرصاص المصبوب، تم نقل الكتيبة إلى جنوب البلاد إلى منطقة تدريب حيث استعدت ليوم القيادة ولم تدخل المعركة في النهاية.في بداية عملية إيتان، وصلت الكتيبة ودخلت المعارك في اليوم الثالث عند مدخل المشاة. نجح الخبز في العملية وكان من آخر من غادر القطاع.وتتحمل الكتيبة حاليا عبء النشاط في كافة القطاعات التابعة للواء.قادة الكتيبة 77 - اللواء السابع المدرع الإسرائيليشمعون بن شوشان 1969 - 1969 قائد الكتيبة الأولىأمير يافي 1969-1971 قائد اللواء الرابع عشرديفيد إسرائيلي 1971-1973 استشهد في حرب يهوداأفيغدور كهلاني 1973 قائد كتيبة في القضاءيوسف إلدار 1974 قبل ذلك، كتيبة 75إيتان كينان 1974-1975 قائد الكتيبة 77أوري يارون 1975 - 1976 قائد الكتيبة 77إيلان مانور 1976 - 1978 قائد الكتيبة 77موشيه بيليد 1977 - 1978 لاحقا قائد اللواء 847مردخاي مندل شاكيد 1979 - 1981 لاحقاً قائد اللواء 943بيني ليدور 1981 -1982 لاحقا قائد بركانيدوبيك تال 1982 - 1983 قائد كتيبة حرب لبنان الأولىموشيه حجابي 1983 - 1984 قائد الكتيبة 77عوزي زاغوري 1984-1985 لاحقا قائد اللواء 401ايلي هادار 1985 - 1987 قائد الكتيبة 77الحاخام هاجر لاو 1987 - 1988 قائد الكتيبة 77موشيه كينان 1988 - 1990 قائد الكتيبة 77إيال ميليس 1990 - 1991 قائد الكتيبة 77جيورا سيغال 1991 - 1993 لاحقًا، قائد مختبر الإدراك الحسيعوفر سيغال 1993 - 1994 قائد الكتيبة 77مردخاي كيدور 1994 - 1996 لاحقا قائد اللواء 401غادي ميري 1996 - 1998 قائد الكتيبة 77رامي العمادي 1998 - 2000 قائد الكتيبة 77شاي شيلو 2000 - 2002 قائد الكتيبة 77رونين إيتسيك 2002 - 2004 لاحقا قائد لواء حاريليائير ولانسكي 2004 - 2006 لاحقا قائد اللواء 401مئير بار مئير 2006 - 2008 قاد الكتيبة خلال حرب لبنان الثانيةأميشاي جودنفريوند 2008 - 2010 لاحقا قائد لواء العربات الفولاذيةأوفير ليفي 2010 - 2012 فيما بعد نائب قائد فرقة باشانيائير أور 2012 - 2014 قائد اللواء الرابعشموئيل (مولي) كوهين 2014 - 2015 قائد لواء القبضة الحديدية لاحقًايفتاح نوركين 2015 - 2017 لاحقا قائد لواء افرايمشاؤول إسرائيلي 2017 - 2019 قائد الكتيبة 77إيلاد بيتان حزيران 2019 - قائد الكتيبة الحالية.واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 9 جنود خلال هجومه على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.وحسبما أفادت صحف عبرية، فقد "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 9 مقاتلين من قوات لواء قفعاتي (النخبة) قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (الثلاثاء)".وقالت صحيفة "معاريف": "قُتل 9 من مقاتلي لواء قفعاتي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن أسماء الجنود، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.ولفت متحدث جيش الاحتلال، إلى إصابة 4 جنود بجروح خطيرة (لم يحدد طبيعتها)، في هجوم صاروخي استهدف ناقلة جند من طراز "بانثر" (النمر).وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة "تسابار" وجندي آخر من كتيبة "روتم"، أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة، مع تأكيده أنه يخوض "معارك ضارية" مع حركة "حماس" في تلك المنطقة من القطاع.وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم "حماس" على جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 326 جنديا، حسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.بينما تؤكد مصادر المقاومة الفلسطينية أن أعداد القتلى من قوات الاحتلال أكبر بكثير، وأن هذا الاعتراف ما هو إلاّ البداية.وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، "أبو عبيدة"، إن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين، ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال، خلال اليومين الماضيين، مع بدء توغل قوات الاحتلال داخل قطاع غزة.