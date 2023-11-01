لحظة فتح معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوماً أمام حملة الجوازات الأجنبية (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يتحدث عن لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوماً، أمام حملة جوازات السفر الأجنبية.

أدناه مقطع الفيديو: