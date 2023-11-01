قطر "تتوسط" لفتح معبر رفح لخروج الأجانب من غزة

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف وكالة رويترز عن هويته، أن اتفاق قطر بشأن خروج الأجانب من غزة غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض، مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية، وأن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحاً لم يتحدد بعد.فيما كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن واشنطن أحرزت "تقدماً حقيقياً" خلال الساعات القليلة الماضية في المفاوضات نحو تأمين ممر آمن للأمريكيين وغيرهم من الأجانب الراغبين في مغادرة غزة.إذ عملت واشنطن مع الدوحة والقاهرة لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر؛ للسماح للمواطنين الأمريكيين داخل غزة بالمغادرة، بعد أن كثفت إسرائيل قصفها للقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.