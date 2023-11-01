Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بشأن غزة.. البرلمان العربي يوجه طلباً لمجلس الأمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما غاية الصين من دعواتها لإيقاف النار في غزة؟

الساحة الفلسطينية

2023-11-01 | 05:38
ما غاية الصين من دعواتها لإيقاف النار في غزة؟
876 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

يشهد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة احتدادا، وفي ظل ذلك نهضت الصين للقيام بدور الوسيط، في تطور كان بعيد الاحتمال.

لكن هناك حدودا لما يمكن أن تنجزه الصين في هذا الملفّ.

وفي عطلة نهاية الأسبوع المنصرم في واشنطن، ناقش وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع مسؤولين أمريكيين أبعاد الصراع بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من اتساع دائرة هذا الصراع بما قد يفضي إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وتعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع الصين في محاولة للتوصّل إلى حلّ.

كما تحدّث الوزير الصيني إلى نظيرَيه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أن وصل مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون إلى المنطقة للقاء قادة عرب.


وكانت الصين من أقوى الداعمين في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وثمة آمالٌ أن تستفيد الصين من علاقاتها الوثيقة مع إيران، التي تدعم حماس في غزة وحزب الله في لبنان، من أجل تخفيف حدّة الوضع. وبحسب صحيفة الفايننشال تايمز، ضغط مسؤولون أمريكيون على الوزير الصيني من أجل "حثّ الإيرانيين على التهدئة".

وتعدّ الصين أكبر شريك تجاريّ لإيران. وفي وقت سابق من العام الجاري نجحت بكين في التوصل إلى انفراجة سياسية نادرة بين طهران والرياض.

وتقول إيران إنها "مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الصين" من أجل التوصل إلى حلّ للأزمة في غزة.

وتقيم الصين علاقات متوازنة نسبيا مع كل أطراف الصراع الراهن؛ ومن ثمّ يمكن النظر إلى بكين باعتبارها وسيطا مخلصا، بحسب داون ميرفي، الباحثة الأمريكية المتخصصة في السياسة الخارجية الصينية.

وتحظى الصين بعلاقات إيجابية مع الفلسطينيين والعرب والأتراك والإيرانيين، كما تقول ميرفي، التي ترى أنه "في ظل جودة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمكن لبكين وواشنطن معا أن تُقنعا كل الأطراف المعنيّة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".

غير أن هناك مراقبين آخرين يرون أن الصين لا تزال لاعباً ثانويا على ساحة سياسات الشرق الأوسط. ومن هؤلاء جوناثان فولتون، الباحث المتخصص في علاقات الصين والشرق الأوسط.

ويقول فولتون: "الصين ليست فاعلا جديّا في هذه القضية. وبالتحدث إلى الناس في أنحاء المنطقة، لا أحد يتوقع أن تُسهم الصين بالحلّ".

وكان أول بيان للصين بشأن الصراع بين حماس وإسرائيل قد أغضب الأخيرة، والتي عبّرت عن "إحباط عميق" من عدم إدانة الصين لحماس ومن عدم التنويه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنّ مسلحو حماس من قطاع غزة هجوما غير مسبوق على إسرائيل، سقط من جرّائه أكثر من 1,400 قتيل، فضلا عن وقوع ما لا يقل عن 239 في الأسْر.

ومنذ ذلك اليوم، انخرطت إسرائيل في هجمات انتقامية على قطاع غزة المحاصَر؛ لتقتل حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف نسمة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة في غزة. وقد دفعت إسرائيل الآن بقوات ودبابات إلى القطاع.

وبعد الصخب الذي أثاره بيان الصين الأول بشأن الصراع، تحدّث وزير الخارجية الصيني إلى الإسرائيليين قائلا إن "كل البلاد من حقها أن تدافع عن نفسها" – لكنه قال أيضا في مكان آخر إن الرد الإسرائيلي قد "تجاوز حدّ الدفاع عن النفس".

وتواجه الصين صعوبة على صعيد اتخاذ موقف متوازن في هذا الصدد؛ نظراً لأنها طالما أعلنت عن تعاطفها مع القضية الفلسطينية.

ويعود ذلك إلى زمن مؤسس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، الذي أرسل أسلحة إلى الفلسطينيين في إطار دعم ما يسمّى بحركات "التحرر الوطني" حول العالم. بل إن ماو تسي تونغ قارن إسرائيل بتايوان -وكلتاهما تحظيان بدعم الولايات المتحدة- كقاعدتين للإمبريالية الغربية، على حد وصفه.

ولكن في العقود اللاحقة، طبّعت الصين مع إسرائيل وأقامت معها شراكة اقتصادية تناهز قيمتها الآن المليار دولار.

ومع ذلك ظلت الصين تعلن بوضوح استمرارها في دعم الفلسطينيين. وفي خضمّ التعليقات على الصراع الأخير، أكّد مسؤولون صينيون، بل وحتى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتصاعدت على أثر ذلك موجة من معاداة السامية عبر الإنترنت، قام على تغذيتها مدوّنون قوميون. وساوى البعض على منصات التواصل الاجتماعي الصينية بين أفعال إسرائيل وجرائم النازية؛ باتهام الإسرائيليين بتنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما أثار استهجان السفارة الألمانية في بكين.

ثم جاءت عملية طعن أحد أعضاء عائلة موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين، لتضيف مزيدا من التعقيد إلى الموقف.

كل ذلك قد لا يجعل الطريق ممهدا على أحسن وجه أمام الصين للنهوض بدور الوسيط في الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل، لا سيما مع الأخيرة.

ومع ذلك، نرى الصين تقدِم على هذه الخطوة، فما السبب؟

أحد الأسباب يتمثل في المصالح الاقتصادية للصين في الشرق الأوسط، والتي ستتأثر حال اتساع دائرة الصراع.

وتعتمد الصين في الوقت الحالي بشكل كبير على واردات النفط الخارجية، ويقدّر خبراء أن نحو نصف هذه الواردات تأتي من منطقة الخليج.

وتتزايد أهمية بلدان الشرق الأوسط كأطراف مؤثرة في مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تشكّل حجر الزاوية في سياسة الصين الخارجية والاقتصادية.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يرحب برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 2017

لكن سبباً آخر وراء إقدام الصين على خطوة الوساطة: هو أن هذا الصراع يمثل فرصة ذهبية لبكين لكي تحسّن صورتها.

وتعتقد الصين أن "الوقوف إلى جانب الفلسطينيين يلقى صدى في البلدان العربية، وفي البلدان ذات الغالبية المسلمة، وفي أجزاء كبيرة من بلدان ما يُعرف بالجنوب العالمي"، بحسب ما ترى الباحثة الأمريكية داون ميرفي.

وقد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في وقت كانت الصين بالفعل تقدّم نفسها كبديل أفضل من الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

ومنذ بداية العام الحالي، تقترح الصين رؤيةً لنظام عالمي ذي قيادة صينية، مع انتقاد ما تراه إخفاقات من جانب الولايات المتحدة في قيادتها للنظام العالمي أو "هيمنتها" عليه.

الساحة الفلسطينية

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
طب التخدير في العراق والمشاكل التي يتعرض لها اطباء هذا القسم - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-01
Play
طب التخدير في العراق والمشاكل التي يتعرض لها اطباء هذا القسم - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشيخ عمر في بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-01
Play
الشيخ عمر في بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
Play
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Play
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Play
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Play
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
Play
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
Play
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
Play
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
Play
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
Play
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
طب التخدير في العراق والمشاكل التي يتعرض لها اطباء هذا القسم - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-01
Play
طب التخدير في العراق والمشاكل التي يتعرض لها اطباء هذا القسم - الحلقة ١٤٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-11-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
الشيخ عمر في بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-01
Play
الشيخ عمر في بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-01
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
Play
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-31
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Play
التربية الرقمية ومسابقات ثقافية 31-10-2023
03:30 | 2023-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Play
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Play
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
Play
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
Play
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
Play
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
رحال
Play
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
Play
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.