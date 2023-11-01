أغنية "راجعين".. تجمع 25 فناناً من 10 دول عربية لدعم فلسطين (فيديو)

٢٤ فنان من البلاد العربيه يجتمعون بعمل أغنية راجعين ل فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/8x0ODVgPmx
— أنا كبهير أنبهرت (@alyelbassel) October 31, 2023
٢٤ فنان من البلاد العربيه يجتمعون بعمل أغنية راجعين ل فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/8x0ODVgPmx
اجتمع ٢٥ فنان وفنانة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا لإنتاج أغنية "راجعين" دعوة للحرية والعدالة والوحدة لفلس*طين وهيتم التبرع بجميع ايرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلس*طين. pic.twitter.com/qDT1xpfUYZ
— راب سين - Rap Scene (@RapSceneAr) October 31, 2023
اجتمع ٢٥ فنان وفنانة من الشرق الاوسط وشمال افريقيا لإنتاج أغنية "راجعين" دعوة للحرية والعدالة والوحدة لفلس*طين وهيتم التبرع بجميع ايرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلس*طين. pic.twitter.com/qDT1xpfUYZ
اغنية راجعين pic.twitter.com/OXVVhtcmeK
— Ashraf Tolba Lawyer⚖️ (@ashraftolba) October 31, 2023
اغنية راجعين pic.twitter.com/OXVVhtcmeK