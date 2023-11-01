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أغنية "راجعين".. تجمع 25 فناناً من 10 دول عربية لدعم فلسطين (فيديو)

الساحة الفلسطينية

2023-11-01 | 05:45
أغنية &quot;راجعين&quot;.. تجمع 25 فناناً من 10 دول عربية لدعم فلسطين (فيديو)
1,810 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

تعبيراً منهم عن دعمهم لغزة، ورفضهم عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ قرابة الشهر على المدنيين الفلسطينيين، أصدر 25 فناناً، يمثلون 10 دول عربية، أغنية جديدة تحمل عنوان "راجعين".

 
وقد تنوعت الألوان الغنائية التي تم تقديمها في هذا العمل الغنائي الملحمي، الذي ضم فنانين شباباً من الجيل الجديد، من راب، إلى بوب، إلى كلاسيكي، وغيره.

فيما كانت الرسالة الوحيدة بين كل هذه الأصوات، والألوان الموسيقية، هي الحرية لفلسطين، والسلام لغزة، ودعوة لوقف الحرب والعدوان على المدنيين والأطفال الأبرياء في القطاع، بعد وفاة ما يقارب 9 آلاف شخص حتى الآن.

"راجعين".. تجمع 25 فناناً من 10 دول عربية
تم إصدار أغنية "راجعين"، مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر منصة يوتيوب، وحساب خاص على إنستغرام، كلاهما يحملان نفس اسم الأغنية، بمشاركة فنانين يمثلون كلاً من مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، وليبيا، والسعودية، واليمن، والكويت، والسودان، وفلسطين.

أما بالنسبة للفنانين المشاركين فهم: أمير عيد وعفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل من مصر، ودانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين من فلسطين، وفؤاد جريتلي من ليبيا، ودافنشي من السودان، وفورتيكس من الكويت، وبلطي ونوردو من تونس، وسمول إكس من المغرب، والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية، والأخرس وسيف بطاينة من الأردن، ثم غالية شاكر من الإمارات.

وقد تم التعليق على الأغنية في صندوق الوصف، على يوتيوب، بالقول: "كاستجابة مباشرة للأزمة المستمرة في غزة ونضال الشعب الفلسطيني المستمر، اجتمع 25 فناناً من الشرق الأوسط ليقدموا "راجعين". نشيد يتجاوز الحدود، مجسداً الصمود والمقاومة".

فيما تم التأكيد في نفس التعليق على أن جميع عائدات الأغنية سيتم التبرع بها لصندوق إغاثة أطفال فلسطين، فيما تم فتح صندوق آخر للتبرع بشكل مباشر عن طريق رابط تم تحميله في وصف الأغنية.


تعليقات نجوم أغنية "راجعين"
مباشرة بعد نشر أغنية "راجعين" عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، قام نجوم الأغنية بالتفاعل، لتحفيز الجمهور على مشاهدتها، من خلال منشوراتهم على على منصة "إنستغرام".

وقد كتب الفلسطيني عمر الرمال: "رغم كل الوجع بحاول دايماً ما أكون ضعيف، بحاول دايماً أحكي عن فلسطين حتى قبل ما كثير منكم يعرفني، ومن لما صرت بشتغل بالأفلام، أكثر شي بحبه وأكثر شي بتعب وبحس بمسؤولية لما أعمله، مشروع بحكي عن فلسطين، لأني بشوفكم قدامي كلكم. أهلي وصحابي وبلدي".

ثم أضاف: "وربنا يعلم قديش مقهور وكل يوم من بداية الحرب بفكر أطلع وأحكي إشي لحتى أكون جزء من الناس اللي بتنشر وبتحاول توصل الصوت تاعها وتفضح الظلم الي بصير بحياتنا، كل يوم بسأل أصحابي والناس الشاطرة بشغلنا، شو لازم أعمل وش رأيكم بهاي الفكرة، وبحس دايماً أنه كل إشي بطلع ما بكفي! مش ملاقي إشي يوصف اللي بصير.. الحقيقة اللي بتصير أكبر من أي فيلم أو أي أغنية".

وأكمل الرمال على كلامه السابق: "ومن باب الأمانة قدامكم وقدام ربنا لحد الآن حاسس حالي عاجز، بس أي حدا بعرفني وبعرف حبي للبلد بعرف إني ما بقدر ما أتحرك وما أحاول أعمل إشي، لأنه كل حدا فينا لازم يقاوم بطريقته، بالكلمة، بالصوت، بالمقاطعة، بالنشر، بالشوارع والميادين، لازم نضل نهتف ونحكي وما ننسى، لغزة وفلسطين راجعين.. كلنا مع بعض راجعين".

أما وسام قطب فكتب معلقاً على صورته من كواليس الأغنية: "أكبر فخر لي أني فلسطيني، أني من الأرض اللي بتنبت رجال، أني من الشعب اللي ما يرضى بالظلم وما بيخاف يحكي الحق ويحارب عشانه، أني من الحجر والركام والحطام، أني اجيت عالدنيا وهويتي شكلتني ومش العكس، الله يرحم كل شهدائنا ويصبر أهاليهم ويربط على قلوبهم ويطعمنا تحريرها يا رب".

فيما نشر بقية الفنانين نفس الرسالة على حساباتهم، والتي تقول: "لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فناناً وفنانة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج أغنية "راجعين"، نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين. سيتم التبرع بجميع إيرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين".


يوتيوب يضيّق على "راجعين" بسبب مشاهد القصف على غزة
على الرغم من مشاركة فنانين مشهورين من مختلف دول الوطن العربي في أغنية "راجعين"، أغلبهم يتابعه مئات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي رفع احتمالية إيصال الرسالة إلى أكبر عدد من الأشخاص، إلا أن الأمر لم يسر بالشكل المتوقع.

ويعود السبب إلى سياسة التضييق التي تعتمدها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية، والذي يظهر صور وفيديوهات حقيقية وواقعية للأحداث التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، خصوصاً الأطفال منهم.

إذ إن فيديو كليب "راجعين" يعرض لقطات مختلفة من عمليات قصف دولة الاحتلال على مدن قطاع غزة، وآثار الدمار الكبير الذي تسببت فيه، بالإضافة إلى لقطات للشهداء والجرحى والمصابين، الذين لم يتم إيجاد مكان لهم في المستشفيات، التي تم تدمير أعداد منها كذلك، في غياب المعدات اللازمة والأساسية للقيام بالإسعافات الأولية والعمليات الجراحية.

وعند محاولة مشاهدة فيديو كليب أغنية "راجعين" على يوتيوب، يقابل المشاهد في البداية رسالة تشير إلى أن هذا المحتوى يتضمن مشاهد غير مناسبة، وعند تخطيها بالقبول، تقابله رسالة أخرى تشير إلى أن الفيديو يحتوي على مشاهد عنف.

ولا يمكن للمشاهدة مشاهدة الأغنية إلا بعد الموافقة، بعد استعمال حسابه الخاص على هذه الرسائل المعروضة من طرف منصة يوتيوب، الشيء الذي جعل نسبة المشاهدات تكون خجولة، مقارنة مع ما كان متوقعاً، خصوصاً أن عائداتها سيتم التبرع بها لصالح صندوق إغاثة أطفال غزة.

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