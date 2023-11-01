خامنئي يدعو لإغلاق طريق النفط والغذاء عن "إسرائيل": النصر حليف فلسطين

وخلال لقاء له مع طلاب من المدارس والجامعات في طهران، قال إنّ "قوة الاستكبار تتمثل بالقنابل والضغوط العسكرية والقصف والمجازر، إلّا أنّ قوة الايمان تتفوق على ذلك كله".وتابع خامنئي، "على العالم الإسلامي أن لا ينسى أن أميركا وفرنسا وبريطانيا هم من يقفون ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة".وأضاف، "على الدول الإسلاميّة أن تمنع تصدير النفط والمواد الغذائية إلى الكيان الصهيوني"، كما أنّ عليها أن "تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة"، مؤكدًا أنّه "لا يراودنا أدنى شك أنّ النصر النهائي سيكون حليف الشعب الفلسطيني قريبًا".ورأى خامنئي، أن "أهالي غزّة استطاعوا بصبرهم تحريك الضمير البشريّ، حتى في الدول الغربيّة هذه، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومختلف ولايات أميركا، حيث يتوافد الناس بحشود غفيرة إلى الشوارع ويُطلقون الشعارات ضدّ إسرائيل وأميركا. لقد أُريق ماء الوجه لهؤلاء".