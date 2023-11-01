نتنياهو: خسائرنا في الحرب على غزة مؤلمة

وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة X، قال: "نحن في حرب صعبة. ستكون حربا طويلة. لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".وتوجه إلى قتلى الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم قائلا: "شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، من أعماق قلوبنا. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير. سقط جنودنا في حرب ظالمة، الحرب من أجل البيت".ووعد الإسرائيليين بأن "الحرب ستستمر حتى ننجز المهمة.. سنستمر حتى النصر".بدوره، قال وزير الدفاع السابق عضو حكومة الطوارئ بيني غانتس: "إنه صباح صعب على شعب إسرائيل بأكمله، تكلفة الحرب باهظة ومؤلمة".وأضاف: "أود أن أنقل تعازي الصادقة لأسر الأبطال الذين سقطوا وأتمنى الشفاء التام للجرحى. وحتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي القتال ضد أعدائنا. لا تزال أمامنا أيام صعبة، ولكننا جميعا متحدون حول الهدف، وسنفوز".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال في وقت سابق اليوم إن مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة "حماس" في غزة، يشكل ضربة قاسية ومؤلمة.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.وبلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر 326، والأسرى لدى "حماس" 240.