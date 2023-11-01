بعد ساعات من مجزرة جباليا.. قصف إسرائيلي جديد يخلف عشرات الشهداء والجرحى

وخلّفت غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أمس الثلاثاء، استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وقالت وزارة الصحة إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر، وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.واستقبل المستشفى الإندونيسي الكثير من الإصابات من المجزرة، وقال مديره إن نحو 6 انفجارات متتالية دكت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، محذراً في الوقت ذاته من أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة.ويعاني المستشفى الإندونيسي من نقص حاد في الوقود، ولم يعد قادراً على تقديم خدماته لعدد كبير من الإصابات التي تتوافد يومياً إلى المستشفى، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه "كارثي للغاية".فيما أفاد مدير المستشفى الإندونيسي أن الضحايا يعانون حروقاً تظهر أن الاحتلال يستعمل أسلحة محرمة دولياً، مضيفاً: "عاينّا إصابات بحروق وتشوهات تجعلنا نتساءل عن الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال".في الوقت ذاته، قالت وزارة الداخلية في غزة، تعليقاً على مجزرة جباليا، إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كغم على مربع سكني في مخيم جباليا، فأبادته بالكامل.في وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع إلى 8525 شهيداً، بينهم 3542 طفلاً.حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهيداً، منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وإصابة 21543 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".أضاف: "وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين، منهم 1100 طفل ما زالوا تحت الأنقاض". وتابع القدرة: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية".